Жителям «цыганской деревни» раздали повестки после потасовки с ДПС

Более 30 жителей села Верхние Осельки в Ленинградской области, в которой расположен табор цыган, получили повестки для постановки на воинский учет, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Это произошло после инцидента с участием полиции в населенном пункте.

Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что группа из нескольких десятков цыган устроила потасовку с сотрудниками ДПС в деревне Верхние Осельки. В Сети появилось видео, как местные агрессоры мешают правоохранителям выполнять работу. Полицейские планировали задержать малолетнего нарушителя. Также один из пользователей Сети под публикацией отметил, что это «самые озверевшие цыгане», которых он видел. Он утверждает, что и ему самому угрожали расправой. Пользователь также пожалел соседей, живущих рядом с цыганами.

Арестован цыган, которому помогли сбежать от ГАИ

В сентябре сотрудники полиции Ленинградской области уже проводили рейд в цыганском таборе в Верхних Осельках. Причиной послужила продажа белья по завышенным ценам. По данным оперативников, подозреваемый навязал пенсионеру две подушки за 90 тысяч рублей. Такую же аферу он провел в отношении другого пожилого человека, при этом признался, что таких покупателей у него было больше.