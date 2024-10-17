В Белгороде умер пострадавший от атаки украинского беспилотника

Мужчина, который получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Устинка Белгородского района 12 октября, умер в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжелое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района", - написал он.

По словам губернатора, сразу после поступления в больницу пострадавший был прооперирован врачами горбольницы. Все это время специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью.

"В эти тяжелые дни выражаем слова соболезнования и поддержки родным и близким. Все белгородцы скорбят вместе с вами. Семье окажем всю необходимую помощь", - добавил глава региона.

12 октября ВСУ атаковали село Устинка Белгородского района, женщина и двое мужчин получили минно-взрывные травмы. Женщина позже умерла в больнице.