Российская пенсионерка осталась без квартиры после звонка «ФСБ»

Жительница Санкт-Петербурга отдала квартиру и почти шесть миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ, сообщает KP.RU. Аферисты звонили 75-летней пенсионерке все лето.

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Злоумышленники предостерегли женщину, что на ее имя собираются оформить кредит, поэтому ей нужно «задекларировать» сбережения. Петербурженка следовала схеме псевдосиловиков и отдала им 1,8 млн рублей.

Следом мошенники взялись за недвижимость пенсионерки. Они внушили петербурженке, что на ее квартиру посягнули неизвестные, и уговорили женщину на «фиктивную сделку» по продаже имущества, а выручку заставили передать через курьера. В итоге россиянка лишилась еще 3,9 млн рублей.

Лишь к середине октября женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее мошенники выманили у 94-летнего пенсионера из Санкт-Петербурга более 23 млн рублей. Пострадавшим оказался именитый советский конструктор подводных лодок Юрий Коновалов. Аферисты уговорили его снять все деньги и передать через курьера, чтобы они зачислили их на «безопасные счета», что потерпевший и сделал. На улице он передал незнакомцу 23,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».