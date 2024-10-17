Появились подробности убийства лидера ХАМАС Синвара

Арабский новостной канал Sky News Arabia опубликовал подробности убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Согласно сообщению источника, Синвар был убит в Рафахе во время столкновения с армией Израиля.

«Частный источник подтвердил Sky News Arabia, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит во время операции израильской армии в Рафахе», — сообщает издание.

Помимо этого, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что исследование ДНК убитого подтвердило смерть Яхьи Синвара. Как рассказали в компании, это подтвердили в израильских службах безопасности. Там также отметили, что процедуру установления личности облегчает тот факт, что ранее Синвар находится под стражей в тюрьмах Израиля.

Стало известно о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Напомним, что ранее в Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации трех боевиков ХАМАС, одним из которых, предположительно, является лидер движения Яхья Синвар. Для установления этого факта тело убитого было отправлено на экспертизу в Израиль.