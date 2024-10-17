Собаке отстригли язык во время груминга в подмосковном Сергиевом Посаде

В салоне по уходу для собак «Dolce Vita» в подмосковном Сергиевом Посаде собаке породы йоркширский терьер во время грумминга отрезали часть языка. Администратор салона объяснил ситуацию поведением питомца, а также тем, что мастер не успел быстро среагировать. Позже она принесла извинения и вернула деньги за услугу. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает Telegram-канал.

— Жительница Сергиева Посада доверила стрижку собаки породы йоркширский терьер профессионалам и обратилась в местный зоосалон «Dolce Vita». Животное вернули с оформленной стрижкой, но отстриженным языком. Хозяйка собаки не будет подавать заявление на салон, так как животному это уже никак не поможет, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой администрацию в салоне.

По данным канала, после публикации об инциденте в соцсетях администратор, осознав свою ошибку, вернула деньги и пожелала собаке выздоровления. Она отметила, что такая ситуация «может случиться со всеми». Позднее директор салона объяснила инцидент тем, что собака резко дернулась, а мастер не успел среагировать.

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