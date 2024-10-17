Стало известно, когда заложили бомбу на машину бизнесмена в Москве

В московском суде озвучили время, когда была заминирована машина ресторатора и предпринимателя Виктора Мишачева. Это случилось накануне взрыва, в понедельник, между 22:21 и 22:57. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил корреспондент из зала суда.

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— Это случилось накануне взрыва, в понедельник, между 22:21 и 22:57. Слободяник действительно в это время отлучался из дома. Жене он сказал, что поедет в один из своих баров в районе метро «Бабушкинская», — передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По словам адвоката обвиняемого, обвинение голословно, поскольку не представлено доказательств, что Слободяник передвигался по этому маршруту.

Во вторник, 15 октября, бомба взорвалась на автомобиле TANK ресторатора и предпринимателя Виктора Мишачева. Машина была припаркована во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как произошел взрыв, что известно о потерпевших и кто мог заложить бомбу — в материале «Вечерней Москвы».