В Омской области внук убил бабушку из-за замечания о громкой музыке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Омской области, подозреваемого в убийстве пенсионерки.

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Жестокое убийство произошло в деревне Холдеевка Омского района. Тело 69-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружил в ее доме родственник, заглянувший в гости.

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей", - сообщает СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, ночью 16 октября бабушка попросила внука сделать потише музыку. В ответ на замечание тот сначала жестоко избил пожилую женщину, затем нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений пенсионерка скончалась.

Подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.