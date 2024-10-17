МВД начало проверку после пропажи флагов с могил участников СВО в Хакасии

Правоохранители начали проверку после исчезновения нескольких флагов и повреждения флагштоков у могил участников СВО на кладбище в городе Черногорске Республики Хакасия. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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Отмечается, что полиция уже начала проверку по факту инцидента, а также занялась поиском вандалов, которых накажут по закону.

— Проведение проверки поставлено на контроль руководства МВД региона, — передает официальный Telegram-канал отделения ведомства по Хакасии.

О пропаже могил стало известно утром того же дня. Родственники военнослужащих заявили, что не верят в то, что это стихийное бедствие. По их словам, последние два дня в регионе не было ветра.

В Калужской области в городе Сухиничи две школьницы станцевали на могиле участника спецоперации. По данным следствия, дети снимали видео для последующей публикации в социальной сети TikTok.

Мужчина спалил памятные венки в пламени Вечного огня в городе Старая Русса. В результате его действий была повреждена часть памятного мемориала.