15-летняя жертва «лидера инцелов» России пришла в суд, чтобы его поддержать

В Петербурге продлили арест блогеру Алексею Поднебесному, 15-летняя жертва пришла поддержать его на суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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Сегодня Поднебесный, находящийся под стражей по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, не явился в Смольнинский районный суд, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения. Известно, что сейчас фигурант находится в психиатрической больнице на экспертизе.

«Явившиеся по собственной инициативе в процесс несовершеннолетняя потерпевшая и ее законный представитель просили суд изменить Поднебесному меру на не связанную с заключением под стражу», — говорится в сообщении.

Адвокат блогера настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий для своего подзащитного. В итоге ему продлили срок содержания под стражей до 18 ноября.

19 августа блогера задержали на появления в соцсетях видео, на которых мужчина целует 15-летнюю поклонницу и трогает ее. На следующий день стало известно, что в отношении 46-летнего Поднебесного возбудили дело о сношении с 15-летней школьницей. По версии следствия, злоумышленник 2 августа совершил в отношении 15-летней девушки в торговом центре на Невском проспекте развратные действия без применения насилия. На следующий день, 3 августа, в квартире дома на Тележной улице он вступил со школьницей в половую связь также без применения насилия.

Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин, которые испытывают трудности в поиске секс-партнера. Они считают, что у них нет возлюбленной из-за неправильной формы черепа и других особенностей внешнего вида.