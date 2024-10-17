Жену политика Гозмана отправили под домашний арест

Московский городской суд отправил жену президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) Марину Егорову под домашний арест. Соответствующая информация следует из картотеки суда.

По данным корреспондента RT Константина Придыбайло, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы. По его словам, Егорова пыталась вывезти различный антиквариат из РФ в Италию, где сейчас живет ее муж.

Журналист отметил, что Гозман являлся одним из организаторов. Всем подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

В июле Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. В результате суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев.

В феврале президент общественного движения был заочно арестован. Поводом для возбуждения уголовного дела стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».