Режиссер назвал причину обрушения платформы с людьми на съемках фильма

Режиссер Карен Геворкян заявил, что причиной обрушения платформы на съемках его нового фильма «Василий Теркин» стал физический резонанс. Как сообщает Telegram-канал Shot, за доказательствами этого он обратился к экспертам-физикам.

По словам Геворкяна, ранее деревянная платформа использовалась военными и была надежной. Во время съемок на ней находилось одновременно 300 человек, которые по сценарию сильно топали ногами и стучали по корпусу вагона. Режиссер считает, что это вызвало резонанс, а потому часть платформы в результате рухнула.

«Ключевую роль сыграл тот фактор, который мы не могли предусмотреть», — сказал Геворкян.

Напомним, что происшествие случилось в Лужском районе Ленинградской области 14 октября. Медицинскую помощь оказали 23 людям, в том числе 9 несовершеннолетним. По информации Shot, сейчас в больнице остаются два человека: женщина с переломом коленной чашечки и девушка с ушибом ребра.

Геворкян заявлял, что инцидент не привел к приостановке съемок, которые находятся на финальной стадии. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены.