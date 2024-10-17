Мужчина надругался над 16-летней девочкой на улице в подмосковной Электростали

В подмосковной Электростали мужчина надругался над 16-летней девушкой на улице, недалеко от железнодорожной станции Лесная. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Он схватил ее за куртку, потом за шею, и потом повалил на землю, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник издания добавил, что подробности произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее, 17 октября, поступило сообщение, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в городе Люберцы, где мужчина подбежал к автомобилю и начал угрожать водителю ножом. Силовики проводят мероприятия, направленные на установление и розыск лица, причастного к этому противоправному деянию. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийства.