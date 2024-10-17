Батюшка убил домогавшегося его прихожанина в Челябинской области

Священника Игоря Ефремова, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области, обвиняют в убийстве прихожанина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Ефремов выпивал со своим приятелем. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого священник ударил мужчину, после чего пострадавший скончался. Предположительно, ссора имеет сексуальный подтекст.

Как сообщает «КП-Челябинск», в Челябинской митрополии заявили, что в курсе инцидента и уже отстранили священника от служения на время следственных действий.

«Мы полагаемся на правоохранительные органы, которые разберутся в случившемся», — добавили там.

В полиции и следственном комитете произошедшее пока еще не комментировали. Иные подробности инцидента неизвестны. Как сообщает Mash, Ефремов в прошлом был актером мим-театра «Проспект». Когда он распался, то ушел работать на завод, а после покрестился и принял сан.