На камчатском золотосеребряном руднике погибли трое горняков

Обрушения породы в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания" на Камчатке, где 17 октября погибли три человека, не было. Об этом заявил гендиректор компании Александр Денебаев.

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"Обрушения породы нет, что случилось, что послужило причиной гибели людей, пока неизвестно", – приводит его слова ТАСС.

Денебаев добавил, что по поводу данного происшествия сейчас проводится расследование.

При этом ранее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщал, что горняки погибли именно после обрушения породы рудника. Тогда к месту ЧП на разведку отправили нештатную военизированную горно-спасательная команду с соответствующей экипировкой, которая и достала тела погибших.

До этого на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса обрушился грунт. Два человека оказались под завалами, одного из них удалось спасти.