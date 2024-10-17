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Горняки попали под обрушение на российском руднике

На Камчатке трое горняков попали под обрушение рудника. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

Горняки попали под обрушение на российском руднике
© Lenta.ru

«Поступила информация о том, что в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания "Кумроч" произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой», — написал он.

Ранее на уральской шахте «Северопесчанская» произошло обрушение породы. ЧП случилось при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ. На горизонте 338 метров обвалилась порода, в момент взрыва в шахте находились пять горняков, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы.

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Сергей Лебедев
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