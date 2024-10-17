Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с нападением львов на сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган», отметив, что причиной гибели женщины стал человеческий фактор.

16 октября сотрудница парка Леокадия Перевалова погибла в результате укуса львицы. У женщины была серьезно повреждена сонная артерия передавал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Согласно полученной информации, в тот момент, когда сотрудница убиралась в последнем наружном вольере, где находились львы, наружный шибер этого вольера был открыт по неизвестной причине. По словам директора «Тайгана» Олега Зубкова, когда сотрудники парка обнаружили в вольере тело растерзанной львами управляющей, они уже никак не могли ее спасти.

Любые подобные трагические случаи вызваны человеческим фактором. На животных можно свалить их агрессивность, или, например, то, что они были голодны или обижены, но на самом деле в таких ситуациях всегда виноват человек. Это несоблюдение техники безопасности, это пренебрежение различными инструкциями, что, видимо, и произошло в данном случае. Звери не виноваты в случившемся – при соблюдении всех нормативов трагедии бы не было. Здесь речь идет о животных, которые долгое время контактировали с людьми, но у них все-таки дикие гены, у них все равно срабатывают инстинкты и рефлексы. Как мы знаем, какими бы доверительными ни были отношения между человеком и диким животным, к зверю все равно нельзя поворачиваться спиной. Полагаю, с погибшей сотрудницей именно это и произошло – она убиралась, стояла спиной к хищникам и даже их не видела. При этом в некоторых таких случая достаточно просто повернуться к зверю лицом, и он прекратит атаку или попытку атаки. Михаил Шеляков Ветеринарный врач высшей категории

Эксперт вместе с тем оценил решение руководства парка «Тайган» не усыплять львов, растерзавших сотрудницу.

«Здесь опять же речь идет о вине человека. Аналогичные инциденты происходят и в цирках, но зачастую животных после них не усыпляют. Есть мнение, согласно которому, попробовав один раз человеческой крови, зверь «слетает с катушек», а затем снова атакует. Но на самом деле это не совсем так. В данном случае желание усыпить львов было бы жаждой возмездия, жаждой быстро решить проблему. Но в действительности звери не виноваты. Конечно, вопрос об усыплении львов находится в компетенции сотрудников парка, но, как правило, так не поступают», - отметил Шеляков.

Ранее адвокат Вадим Багатурия беседе с NEWS.ru рассказал, грозит ли руководству «Тайгана» наказание из-за гибели сотрудницы.