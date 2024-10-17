Суд получил сообщения о минировании незадолго до заседания по делу Блиновской

Савеловский суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».

Сегодня там должно состояться очередное заседание по делу блогера Елены Блиновской. Пока о результатах проверки здания на наличие взрывных устройств не сообщается.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО.