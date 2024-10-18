В Крыму поступают массовые ложные сообщения о минировании учреждений

Массовые ложные сообщения об угрозах минирования госучреждений и учебных организаций поступают в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

17 октября из-за подобного сообщения проводилась эвакуация ряда учебных и жилых зданий Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в Симферополе. Также в соцсетях сообщали об эвакуации школ Керчи, в администрации города корреспонденту ТАСС комментировать эту информацию отказались.ё

"Зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы. Предметов, представляющих угрозу выявлено не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).