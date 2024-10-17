Митрополита Черкасского госпитализировали после захвата собора УПЦ

Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия госпитализировали после захвата рейдерами кафедрального собора Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

© Черкаська єпархія УПЦ

"Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после захвата кафедрального собора госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЖ.

Минувшей ночью во время литургии в Архангело-Михайловский собор, самый большой храм на Украине, ворвались около 100 неизвестных в камуфляже и балаклавах и выгнали верующих из храма. Захватчики били прихожан, распыляли газ из баллончиков, открыли стрельбу из газовых пистолетов. Однако первую атаку общине УПЦ удалось отбить. После бегства рейдеров из храма пропали святыни, иконы и панагии, а также деньги, документы и компьютеры. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сразу после нападения выступил с заявлением, в котором указал на то, что рейдерский захват проходит с участием власти - среди нападавших на храм был депутат городского совета, люди поймали его и передали полиции.

Утром в четверг рейдеры повторили штурм. Они забросали двор храма дымовыми шашками. Среди верующих появились пострадавшие. При этом полиция, несмотря на призывы прихожан защитить их, в происходящее не вмешивалась. В итоге, как сообщили в СПЖ, собор был захвачен представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины. С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. 20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении инициированный главой государства закон, позволяющий запретить УПЦ, который вступил в силу 23 сентября. Он требует от канонической церкви в течение девяти месяцев разорвать связи с Русской православной церковью, в противном случае государство запустит процесс лишения УПЦ статуса юридического лица.

В заявлении Священного синода Русской православной церкви заявили, что закон о запрете УПЦ призван легализовать уничтожение "религиозной общины большинства". Согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.