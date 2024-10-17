Толпа школьников избила мальчика в Башкирии из-за интимного фото из интернета

В Башкирии толпа подростков напала на восьмиклассника. Причиной стало интимное фото.

© Vse42.ru

Сообщается, что шестиклассница, у которой есть парень, попросила восьмиклассника отправить фотографию полового органа. Он отказался, однако девочку такой ответ не устроил.

Так, школьница отправила ему чужую фотографию ягодиц. Мальчик в ответ тоже прислал снимок мужского достоинства из интернета.

После этого девочка пожаловалась своему парню. Он назначил восьмикласснику встречу и пришел на нее с шестью друзьями. Ребята избили его руками и ногами по голове, а затем заставили извиниться на камеру.

В результате произошедшего у пострадавшего мальчика сотрясение, синяки и ссадины. Его родители написали заявление, передает Telegram-канал "Плохие Новости 18+".