Неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге

Неизвестные забрались на территорию завода в Санкт-Петербурге и разгромили цех по производству деталей для вертолетов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в ночь на 14 октября на Кингисеппском шоссе. Шесть человек в масках, вооружившись топорами и молотками, проникли на территорию предприятия и начали разбивать станки. Через несколько минут злоумышленники покинули место происшествия, а один из них забрал телефоны у рабочих, находившихся в цеху.

По одной из версий, нападавшими могут быть конкуренты завода. Нанесенный ими ущерб оценивается.

Ранее в Новосибирске двое неизвестных обокрали ювелирный магазин в торговом центре «Район» и скрылись.