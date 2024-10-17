Избежавший смертной казни серийный убийца выйдет на свободу

Серийный убийца Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас осужденный находится в башкирской ИК-3 и ожидает освобождения после срока за поножовщину.

Свое первое убийство маньяк совершил еще в 1980 году. Тогда, работая на предприятие «Востокнефтепроводмонтаж», он поехал в командировку из Уфы в Чайковский Пермского края, где зарезал собутыльника. В результате Масалимова приговорили к 15 годам колонии.

В 1991 году преступника перевели в колонию-поселение в Томской области, где он совершил второе убийство. Серийный убийца познакомился с жителем поселка Комсомольск: в ходе пьяной ссоры он сперва задушил мужчину, а после расчленил и сжег останки. В 1992 году Масалимова приговорили к смертной казни, однако из-за вступления в силу моратория приговор заменили на пожизненное заключение. Осужденный сперва отбывал наказание в колонии «Вологодский пятак», а потом его перевели в тюрьму «Полярная сова».

В 2016 году убийца смог выйти на свободу по УДО. После освобождения его видели в храме Святителя Дмитрия Ростовского в Москве, где он заявлял, что надеется получить жилье от государства и компенсацию за чересчур строгое наказание. Однако долго Масалимов на свободе не пробыл: в 2018 году он порезал своего собутыльника, за что получил 5 лет тюрьмы.