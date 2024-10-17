Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин рассказал хронологию событий

Сначала у лодки открутились якоря, затем сломались мотор и весло, рассказал «Известиям» два месяца дрейфовавший в море рыбак Михаил Пичугин. По его словам, до выхода из строя мотора на нем успели проплыть около 500 километров. Также у двигателя рассохся клапан, и починить технику в полевых условиях не удалось.

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сначала якоря открутились, потом одно весло и мотор сломались. А лодка большая: пять метров примерно в длину, 4,7 метров точнее, плюс борта высокие. Она не предназначена для гребли, — отметил Пичугин.

Россиянин ранее сообщил, что в течение месяца лодка дрейфовала в районе Татарского пролива у берегов Сахалина. Там было сильное течение, из-за чего катамаран не прибивало к берегу и утаскивало в море.

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о пролетавших мимо вертолетах

До этого мужчина признался, что вместе с братом и его сыном-подростком, которые погибли во время дрейфа, они допустили ошибки при планировании поездки. Например, в лодке не было приборов для связи.

Как стало известно, Пичугин не мог говорить еще несколько часов после спасения. Рыбаки, нашедшие россиянина, переносили его на руках, так как он был обессилен. Родственников мужчины уже проинформировали о его состоянии. Они поддерживают контакт с медиками. Сам спасенный заверил, что сейчас он чувствует себя нормально. Пичугин пояснил, что врачи его «потихонечку чинят».