Директор "Тайгана" принял решение по львам, которые растерзали сотрудника

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что усыплять львов, растерзавших его сотрудницу Леокадию Перевалову, нет никаких причин.

"Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам", – цитирует РИА Новости Зубкова.

По его словам, в случившейся трагедии основную роль сыграл человеческий фактор.

Стали известны детали трагедии в крымском парке «Тайган»

Также Зубков напомнил, что погибшая Перевалова отдала парку 18 лет карьеры. Начав с должности простой рабочей, она смогла в итоге стать управляющей.

Напомним, 16 октября трое львов растерзали сотрудницу парка "Тайган", которая зашла внутрь клетки для уборки вольера. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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