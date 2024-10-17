По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

Сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили 17 свидетелей по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

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Уточняется, что с момента предыдущего продления срока содержания под стражей допрошены 17 свидетелей, назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов получил взятку на сумму 30 млн рублей услугами

Ранее суд арестовал счета в банках и ряд объектов недвижимости фигуранта. По ходатайству следствия арестованы 29 счетов в трех российских банках, земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом там же, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров на ней и квартира на Ярцевской улице в Москве.