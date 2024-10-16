Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве мужчины в Московской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Бастрыкин поручил... представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и об установленных обстоятельствах», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле.