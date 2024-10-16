Суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области

В Москве Басманный районный суд арестовал на 1,5 месяца экс-замглавы Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города. Lenta.ru

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 декабря 2024 года», — говорится в сообщении. Газета.Ru

В сентябре ФСБ начала проверку по факту расследования дела в отношении Петроченко, который курировал вопросы безопасности и правопорядка. Губернатор региона Александр Богомаз намекнул на возможные коррупционные нарушения и заявил, что закон должен соблюдаться всеми, независимо от статуса. Он подчеркнул важность честной работы и обещал строгое наказание за нарушения. Ura.Ru