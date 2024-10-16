Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ

Российские средства ПВО сбили две ракеты и три дрона ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Минобороны также сообщало, что 16 октября над Курской областью был уничтожен беспилотник ВСУ.

До этого российские военнослужащие поразили бойцов ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.