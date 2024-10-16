Экс-главу стройуправления Минобороны обвинили в получении взятки на 34 млн

Бывший начальник управления одного из ФГУП Минобороны РФ обвиняется в пяти взятках на 34 млн рублей, он и его имущество арестованы, сообщили в Следственном комитете (СК). ТАСС

«Завершены следственные действия по уголовному делу... Игоря Куща. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении СК России. RT на русском

По данным следователей, Кущ получал взятки с декабря 2022 по март 2024 года от бизнесменов. Взамен они получали «высвобождаемую» от ФГУП дорожную технику. Вечерняя Москва