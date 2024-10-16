Белгородский суд дал 12 лет женщине за попытку подрыва железной дороги

Белгородский областной суд вынес приговор женщине, попытавшейся совершить взрыв на железнодорожных путях в Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, трагедию не допустили сотрудники спецслужбы.

Они выяснили, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами. После она незаконно приобрела взрывное устройство и готовилась к взрыву.

Суд признал ее виновной в незаконном приобретении, хранении и перемещении взрывных устройств, а также в подготовке к диверсии и приговорил к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.