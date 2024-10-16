Роскачество проверит зефир на безопасность

Роскачество проведет проверку популярных марок зефира на фоне сообщений о жалобах на отравления. Специалисты оценят качество и безопасность продукции. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе организации. Вечерняя Москва

«В связи с отравлением мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки», — сообщила пресс-служба Роскачества. RT на русском

12 октября в Telegram-каналах появилась информация о том, что произошло массовое отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». Накануне аналогичные сведения стали поступать относительно зефира «Жизель» из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Обе компании приостановили продажи этого десерта. Говорит Москва