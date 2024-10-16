Стала известна личность статусного военного, которого расстреляли в Подмосковье

Неизвестный расстрелял заместителя командира управления одной из военных частей, полковника Никиту Ж. Он лишь неделю назад вернулся из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 16 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— 44-летнего полковника Никиту К. застрелили на дороге в деревне Меленки, убийца тоже был на машине и стрелял из окна. В автомобиль погибшего попали три пули, джип застрял в заборе, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что следователи по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины и незаконного оборота оружия. Инцидент произошел 16 октября 2024 года около 9 часов в деревне Меленки под Солнечногорском. Силовики работают на месте происшествия.