Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о пролетавших мимо вертолетах

Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что их лодка была подготовлена по правилам Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом сообщают «Известия».

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По его словам, на борту были сигнальные ракеты, спасательные круги, якоря и жилеты. Также на лодке была система навигации GPS, однако она разрядилась. Путешественник добавил, что что до того, как отправиться в путешествие, туристы зарегистрировали свой маршрут у пограничников.

«Три ракетницы, красные. Вертолет рядышком пролетал, метров 50. Еще один через дня три», — сказал Пичугин, отметив, что лодку не заметили.

Напомним, что лодка с Михаилом Пичугиным, его братом Сергеем Пичугиным и племянником, 15-летним Ильей Пичугиным, пропала в Охотском море в начале августа. Мужчины отправились к Шантарскими островами и взяли с собой подростка, чтобы тот вживую посмотрел на китов. У лодки сломался мотор и их стало выносить от берега. После у туристов открутились якоря и сломалось весло.

В результате Сергей и Илья не пережили двух месяцев в открытом море, а на этой неделе лодку с Михаилом нашел супертраулер «Ангел». Его доставили в больницу, мужчине ничего не угрожает.