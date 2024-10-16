Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о пролетавших мимо вертолетах

Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о подготовке к поездке
Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что их лодка была подготовлена по правилам Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, на борту были сигнальные ракеты, спасательные круги, якоря и жилеты. Также на лодке была система навигации GPS, однако она разрядилась. Путешественник добавил, что что до того, как отправиться в путешествие, туристы зарегистрировали свой маршрут у пограничников.
«Три ракетницы, красные. Вертолет рядышком пролетал, метров 50. Еще один через дня три», — сказал Пичугин, отметив, что лодку не заметили.
Напомним, что лодка с Михаилом Пичугиным, его братом Сергеем Пичугиным и племянником, 15-летним Ильей Пичугиным, пропала в Охотском море в начале августа. Мужчины отправились к Шантарскими островами и взяли с собой подростка, чтобы тот вживую посмотрел на китов. У лодки сломался мотор и их стало выносить от берега. После у туристов открутились якоря и сломалось весло.
В результате Сергей и Илья не пережили двух месяцев в открытом море, а на этой неделе лодку с Михаилом нашел супертраулер «Ангел». Его доставили в больницу, мужчине ничего не угрожает.