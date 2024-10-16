Выросла площадь пожара на аэродроме в Щелково

Площадь пожара на аэродроме в подмосковном Щелково увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Тушение продолжается, локализовать возгорание пока не удается», — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщал РЕН ТВ. Огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

При этом, по данным ТАСС, возгорание уже ликвидировано. Агентство сообщает, что, предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске. Отмечалось, что огонь начал быстро распространяться после того, какзагорелась одна из палаток. Предварительная причина пожара и его стремительного распространения — нарушение правил обращения с огнем.