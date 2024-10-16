В Петербурге арестовали мужчину, убившего двух собак и избившего девушку

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО местного жителя, который избил напильником девушку и убил двух ее собак. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдана Корца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Корцу стражу по 13 декабря", - говорится в сообщении.

Корца задержали в понедельник, обвинение ему предъявили накануне. По данным следствия, вечером 11 октября мужчина, находясь в квартире на бульваре Трудящихся в Колпине, на почве внезапной неприязни нанес 21-летней потерпевшей не менее трех ударов по голове напильником.

В тот же день и по тому же адресу Корец, как полагает следствие, умышленно задушил собаку породы чихуахуа, а после нанес не менее двух ударов напильником по голове другой, беспородной собаке, в результате животные погибли. Как уточнили ТАСС в прокуратуре города, обе собаки принадлежали потерпевшей.