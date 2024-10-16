Известный британский военкор убит в США

Известный британский военный корреспондент и фотожурналист Пол Лоу был убит во время похода недалеко от Лос-Анджелеса в США. По сообщениям местных СМИ, главным подозреваемым является его 19-летний сын.

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Тело 61-летнего Лоу с ножевым ранением в шею было найден недалеко от популярной туристической тропы возле водопадов каньона Стоддард, сообщает телеканал KTLA.

По данным телеканала, подозреваемый в преступлении сын журналиста Эмир Лоу скрылся с места убийства на машине, которую позже нашли разбитой. Молодой человек задержан и находится сейчас под стражей. Но может быть выпущен под залог в размере 2 миллионов долларов. Мотивы преступления пока неизвестны.

Пол Лоу много лет работал журналистом и был отмечен наградами как военный корреспондент. Он освещал падение Берлинской стены, войну в Боснии, события в Румынии и осаду Сараево. Лоу также был приглашенным профессором в университете искусств в Лондоне. Его работы публиковались в таких американских и британских изданиях, как Time, Newsweek, Sunday Times, The Observer и The Independent.