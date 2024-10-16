Конструктор подлодок передал мошенникам десятки миллионов рублей

Одной из жертв телефонных мошенников оказался петербургский конструктор и герой РФ. Он отдал преступникам более 23,5 миллиона рублей. Об этом пишут СМИ.

«Мошенники звонили петербуржцу и представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ. Именитого конструктора огорошили новостью, что от его имени кто-то перевел деньги террористам. Мужчине предложили снять все сбережения и передать людям, которые к нему придут», — передает «Фонтанка».

Подмосковный ученый перевел мошенникам 1 млн рублей, взятые в кредит

Обманутый конструктор родился в Приволжье, но выучился на кораблестроителя в Ленинграде. Он лично принимал участие в постройке атомных подводных лодок и в 90-е годы удостоился звания Героя России.