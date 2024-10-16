Найденная мертвой в Турции россиянка жила "на две страны"

Россиянка Маргарита Караджа, тело которой нашли в Турции, была родом из Новосибирска.

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Как сообщил "РГ" информированный источник, женщина в последние несколько лет "жила на две страны ". Она родилась в Новосибирске, но потом вышла замуж за гражданина Турции и переехала в город Орду на побережье Черного моря. Несмотря на это, она не обрывала связи с родиной, искала друзей среди соотечественников, проживающих в Орду.

Ранее сообщалось, что женщина пропала 8 октября. Во вторник, 15 октября, власти провинции заявили об обнаружении тела россиянки, труп нашли в ореховом саду.

Тело россиянки нашли в ореховой роще в Турции

Обстоятельства и причины смерти официально пока не оглашались.