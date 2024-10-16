Найденная мертвой в Турции россиянка жила "на две страны"
Россиянка Маргарита Караджа, тело которой нашли в Турции, была родом из Новосибирска.
Как сообщил "РГ" информированный источник, женщина в последние несколько лет "жила на две страны ". Она родилась в Новосибирске, но потом вышла замуж за гражданина Турции и переехала в город Орду на побережье Черного моря. Несмотря на это, она не обрывала связи с родиной, искала друзей среди соотечественников, проживающих в Орду.
Ранее сообщалось, что женщина пропала 8 октября. Во вторник, 15 октября, власти провинции заявили об обнаружении тела россиянки, труп нашли в ореховом саду.
Тело россиянки нашли в ореховой роще в Турции
Обстоятельства и причины смерти официально пока не оглашались.