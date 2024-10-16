Сторонники Бакальчука и Ким столкнулись на складе в Шушарах

Сторонники Владислава Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах. Об этом пишет «Фонтанка».

При этом люди его бывшей жены Татьяны Ким пытаются остановить пришедших.

16 октября Татьяна Ким заявила, что проникновение журналистов будет незаконным. По словам гендиректора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова, что компании Ким Wildberries принадлежит только участок, на котором построен склад, а сами помещения находятся в собственности его компании. На место происшествия вызвали полицию. Обстановка остается мирной.

14 октября принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37,1 млрд рублей.

Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в подготовке провокаций

12 октября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.