Суд продлил арест замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Шамарину

Военный суд в Москве продлил арест бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 22 января. Он обвиняется в получении взятки на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил судья.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Шамарину в виде заключения под стражу на срок до 22 января 2025 года, — передает слова судьи ТАСС.

Следствие считает, что мужчина с 2016 по 2023 год получал взятки на сумму около 36 миллионов рублей. Он обещал заинтересованным лицам увеличить объем поставок по госконтрактам, а также заверял в покровительстве.

Ранее Мосгорсуд освободил из колонии экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС России Александра Оглоблина, осужденного на 4,5 года за хищения, после дачи показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Оглоблин являлся посредником в мошеннических действиях Шамарина