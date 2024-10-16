ФСБ задержала россиянку за поджог вышки сотовой связи по заданию Украины

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали жительницу региона 2003 года рождения, которая по заданию украинской стороны подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. ТАСС

По данным ведомства, задержанная через мессенджер установила контакт с представителем украинской стороны. По его заданию она организовала поджог вышки сотовой связи за деньги, для чего привлекла других жителей региона из числа наркозависимых, и готовилась к поджогу релейного шкафа в районе железнодорожной станции, расположенной в Самаре. Lenta.ru

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Подельникам девушки предъявлены обвинения по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Дело по их вине возбуждено по ч. 2 ст.167 УК РФ. Деловая газета «Взгляд»