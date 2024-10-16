Стала известна личность подозреваемого в убийстве младенца в Екатеринбурге

Подозреваемым в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался 45-летний местный житель Дмитрий Кучин. Он оказался рецидивистом и только недавно вышел из тюрьмы.

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Как ранее писала "РГ", в ночь на 16 октября в полицию поступило сообщение от жительницы дома на Инженерной улице. Она обнаружила тело полуторамесячного ребенка с признаками насильственной смерти.

Подозрение пало на молодого дедушку Дмитрия Кучина. Незадолго до убийства он вернулся домой. А потом сбежал. Судя по распространенным ориентировкам, мужчина выбежал из дома в шортах и сланцах.

На поиски злоумышленника было брошено около 150 сотрудников полиции.

Дмитрия Кучина удалось задержать. Как выяснили полицейские, он поздно вернулся домой, услышал плач младенца и взбесился. Неадекватный мужчина до смерти забил собственного внука. Теперь против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном убийстве малолетнего.

По данным "РГ", Дмитрий Кучин был неоднократно ранее судим, злоупотреблял спиртным. Он вышел на свободу совсем недавно: отбывал срок за нападение на женщину, которую в пьяном угаре избил табуреткой.