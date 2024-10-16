Раскрыта возможная причина расправы россиянина над полуторогодовалым внуком

Житель Екатеринбурга мог расправиться с полуторогодовалым внуком из-за его громкого плача. Такую возможную причину «Ленте.ру» раскрыл начальник пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

По данным ведомства, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть около двух часов ночи. По словам звонившего, в одной из коммунальных квартир по улице Инженерной происходит расправа над малолетним ребенком — по данному адресу были направлены несколько нарядов полиции. Малыша спасти не удалось.

Предварительно, подозреваемый 1979 года рождения вернулся домой и услышал, как его внук громко плачет в люльке. Тогда он разозлился и причинил ребенку несколько несовместимых с жизнью травм, а затем скрылся с места преступления. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Как уточнил «Ленте.ру» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга, в отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее полицейские разослали на него ориентировки.