Москвич нашел змею в каршеринговой машине

Москвич вынужден был отказаться от поездки в каршеринговом автомобиле после того, как на приборную панель выползла змея. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, змея была обнаружена в машине вечером 15 октября. Пользователь каршеринга забронировал припаркованный в районе Молодогвардейской улицы автомобиль, проверил его и уже собирался поехать, когда увидел красную пятнистую змею, которая выползла на приборную панель.

Водитель сообщил в каршеринговую компанию о произошедшем, прикрепив фото змеи в качестве доказательства. На место был вызваны сотрудники МЧС, однако обнаружить рептилию им так и не удалось, отмечает канал.

В итоге змея была найдена и поймана после того, как машину загнали в теплый бокс. Предварительно, это маисовый полоз.

При этом, по информации Telegram-канала «Москва онлайн», в каршеринговой компании вспомнили, что месяц назад мужчина спрашивал про потерявшуюся змею. Машину тогда обыскали, но рептилию не нашли.

Ранее из канализации многоэтажного дома в центре Москвы вылез питон, который накинулся на пенсионерку. Выяснилось, что змея принадлежала владельцам квартиры, но месяц назад исчезла. Все это время она провела в сливе ванны, однако за месяц проголодалась и вышла «на охоту». Рептилию вернули в террариум.