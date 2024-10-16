Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина по имени Виталий, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. По данным канала, в последнее время он занимался открытием клубов вместе с пострадавшим при взрыве Виктором. В публикации отмечается, что, вероятно, Виталий хотел забрать долю бизнес-партнера.

По данным SHOT, сам подозреваемый писал в соцсетях, что служил в войсковой части в Минске. Канал добавил, что Виталий, закладывая СВУ на внедорожник Виктора, хотел лишь припугнуть его. В публикации отмечается, что в настоящий момент задержанный находится на допросе, у него нашли несколько карабинов «Сайга-410» и «Вепрь-12», охотничьи ножи, разгрузочный жилет и камуфляжную одежду.

Ранее также стало известно, что Виталий может являться украинским налогоплательщиком. По данным РИА Новости, он владеет украинским ДРФО. ДРФО — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Он присваивается физлицам, у которых есть объекты, подлежащие налогообложению, или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Взорвавшееся на машине бизнесмена в Москве СВУ было накрыто детской пеленкой

Утром 15 октября на юго-западе Москвы под днищем автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали три человека, среди них бизнесмен Виктор М, его шестилетний сын и сосед.