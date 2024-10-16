Подозреваемый в подрыве авто в Москве служил в спецназе Белоруссии

Совладелец бара «Гадкий койот», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнера в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. Как сообщает Telegram-канал Shot, в социальных сетях он рассказывал, что служил в войсковой части в Минске.

Задержанный 50-летний мужчина был совладельцем более 10 заведений в Москве, которые он открывал вместе с другими предпринимателями. Доли у него были небольшие — в основном 5%. По одной из версий, бизнесмен хотел большего, а отношения с одним из партнеров у него не ладились.

В результате бывший спецназовец решил «припугнуть» совладельца заведений и заложил самодельную бомбу на внедорожник. Взрывное устройство он прикрыл детской пеленкой и мусорным пакетом. Владелец выбросил пакет, а когда взял пеленку — прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, ранение головы получил его 6-летний сын. Также травму получил сосед, который в этот момент находился рядом.

Взорвавшееся на машине бизнесмена в Москве СВУ было накрыто детской пеленкой

Сейчас задержанный ресторатор на допросе. Во время обыска у него нашли несколько карабинов «Сайга-410» и «Вепрь-12», охотничьи ножи, разгрузочный жилет и камуфляжную одежду.

Напомним, что взрыв прогремел утром 15 октября. Мощность сработавшей взрывчатки составила около 50 грамм в тротиловом эквиваленте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).