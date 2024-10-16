Стало известно о долгах экс-адвоката Ильи Новикова*

Бывший адвокат Илья Новиков* задолжал в России почти полмиллиона рублей. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет РИА Новости.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, сумма долгов экс-адвоката - более 487 тысяч рублей. У Новикова* есть задолженности как по кредитным платежам и налогам, так и неоплаченный административный штраф. В 2023 году Новиков был оштрафован на 40 тысяч рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ в отношении экс-адвоката и участника «Что? Где? Когда?». Осенью ФСБ сообщила, что против иноагента Новикова* завели дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. До этого он был лишен статуса адвоката за «недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия».

В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8 годам и шести месяцам колонии за распространение фейков о российской армии. А Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Новиков* известен тем, что защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.