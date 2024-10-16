Тело россиянки нашли в ореховой роще в Турции

Тело 57-летней россиянки обнаружили в ореховой роще в турецком городе Орду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Маргарита Караджа бесследно исчезла 8 октября. Ее родственники и друзья обратились в полицию и начали публиковать информацию о ней в социальных сетях с просьбой дать хоть какие-то данные о местонахождении пропавшей. Днем 15 октября ее тело нашли в квартале Бозтепе уезда Алтынорду.

По предположениям турецких СМИ, россиянка могла покончить с собой. Сейчас в произошедшем разбирается местная прокуратура, проводится расследование. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о задержании в Турции россиянки, которая оставила новорожденного ребенка в аэропорту. Как рассказали в генеральном консульстве РФ в Анталье, 18-летняя девушка родила в воздушной гавани, после чего бросила новорожденного и собиралась вместе с матерью улететь в Россию. Возбуждено уголовное дело.