Херсон оказался полностью обесточен

Подконтрольный украинским властям город Херсон остался без электричества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - написал он.

Ранее глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на контролируемой Украиной части Херсонской области. Подробности он не уточнял.