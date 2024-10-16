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В подконтрольном Киеву городе Херсоне пропало электричество

Подконтрольный украинским властям город Херсон остался без электричества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Херсон оказался полностью обесточен
© РИА Новости
"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - написал он.

Ранее глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на контролируемой Украиной части Херсонской области. Подробности он не уточнял.

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