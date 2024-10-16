Мореплаватель Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, выбрал несуществующий маршрут для путешествия. Об этом сообщили в Сахалинском клубе морских путешественников.

— Никто не ходит по этому маршруту, он небезопасен. На лодке без нормальной подготовки, без спутникового телефона и в одно судно по таким маршрутам никто не ходит, конечно, ведь это же бред, — говорится в сообщении.

По данным представителей клуба, по пути следования мужчины никто не ходит на малогабаритных судах. Эксперты добавили, что такое плавание необходимо было осуществлять с участием нескольких лодок, пишет Lenta.ru.

Выживший после 67 дней дрейфа в лодке дал первый комментарий

Все друзья и родные Пичугина сейчас переживают сложные эмоции и не знают, как реагировать на произошедшее. Об этом 15 октября сообщила близкая подруга мужчины.

По словам Пичугина, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели.